Youth League, impresa Roma a Londra: Leao stende la Juve

Grande impresa della Roma di mister De Rossi sul campo del Chelsea nella terza giornata di Youth League. I giallorossi si impongono a sorpresa 2-0 in casa di una delle grandi favorite del torneo (i Blues sono gli unici nella storia della competizione ad aver vinto per due volte) e volano in testa al Gruppo C con 6 punti a braccetto con gli inglesi e l'Atletico Madrid, che ha battuto il Qarabag 5-1 in trasferta.

Partita giocata con maturità, attenzione tattica e grande agonismo dai baby giallorossi, che in questo modo indicano la via alla squadra di Di Francesco impegnata stasera a Stamford Bridge (in esclusiva assoluta su Premium Sport). Dopo un primo tempo giocato sostanzialmente alla pari, il vantaggio arriva poco prima del duplice fischio grazie al rigore di Marcucci, freddo nel battere Bulka.

Nella ripresa poi il portiere del Chelsea diventa suo malgrado protagonista assoluto del match quando, intorno al 15', interviene malissimo sull'innocuo tiro di Valeau e impedisce anche al suo compagno di salvare sulla linea, regalando di fatto il gol e la partita ai giallorossi, che da quel momento gestiscono senza subire troppo e portano a casa una vittoria insperata (il Chelsea non perdeva in Youth League da 17 partite) e importantissima in ottica qualificazione.

Se la Roma ha fatto l'impresa, la Juventus è stata invece travolta in casa dallo Sporting Lisbona di un super Leao. I bianconeri occupano ora il terzo posto del Gruppo D con 3 punti alle spalle proprio dei portoghesi (4) e del Barcellona, primo a punteggio pieno dopo tre giornate.

Avvio subito in salita per i bianconeri, che dopo 20' sono già sotto 2-0 puniti dalla doppietta di Leao, che nella prima frazione fa letteralmente impazzire la retroguardia dei padroni di casa e alla mezz'ora si conquista con una grande giocata anche il rigore che Luis trasforma per il 3-0. Neanche il tempo di esultare e in chiusura di primo tempo arriva anche il clamoroso poker firmato Cabral.



A dieci minuti dall'inizio della ripresa lo stesso Cabral viene espulso e la Juventus prova a reagire forte della superiorità numerica. I bianconeri producono però soltanto l'inutile gol di Cappellini e alla fine è festa Sporting.

UEFA Youth Leaghe - Domestic Champions Path, Inter al secondo turno

Grande vittoria della Primavera dell'Inter guidata da Stefano Vecchi, che allo stadio "Lobanovskyi" di Kiev batte 3-0 la Dinamo e, in virtù del 2-2 dell'andata, stacca il pass per il secondo turno di UEFA Youth Leaghe - Domestic Champions Path. A firmare il successo nerazzurro la doppietta di Andrea Pinamonti nel primo tempo e il sigillo di Odgaard nella ripresa.