Youth League, il Napoli perde 3-2 con il Benfica

Seconda sconfitta in due partite per la Primavera del Napoli nel girone B di Youth League. La formazione di Saurini perde 3-2 in casa con il Benfica e vede complicarsi il discorso qualificazione.



I lusitani passano in vantaggio al 24’: Felix Sequeira in mezza girata su traversone dalla destra batte Schaeper. Gli azzurri, che protestano per l’avvio dell’azione (intervento duro di Cunzo), soffrono il possesso palla degli avversari e non riecono a rendersi pericolosi. La squadra di Tralhao sfiora invece il raddoppio: Schaeper si oppone a Soares. Nel secondo tempo i padroni di casa partono bene ma al 53’ l’arbitro Bieri concede un rigore ai portoghesi per un leggere contatto tra Granata e Sequeira. Dal dischetto Soares segna il 2-0. Al 78’ il Napoli riapre la gara nonostante l'inferiorità numerica 8espulsione di Granata per doppio giallo): De Simone al volo sfrutta nel migliore dei modi l’invito di Daddio. Sette minuti più tardi ancora De Simone completa la rimonta con un preciso diagonale di destro. La gioia dei partneopei dura 60 secondi: Florentino di testa sorprende la retrogrardia azzurra su lancio lungo. Il risultato non cambia più. Al 91' anche De Simone lascia il campo per seconda ammonzione.



La classifica

Dinamo Kiev 4

Benfica 4

Besiktas 2

Napoli 0