Youth League, il Napoli pareggia 2-2 con il Besiktas: qualificazione possibile

Nella terza giornata di Youth League il Napoli pareggia 2-2 con il Besiktas rimontando due volte e resta in corsa per la qualificazione. Il secondo posto occupato dal Benfica dista infatti solo 3 punti.



Gli azzurrini si rendono subito insidiosi con Abdallah che non inquadra lo specchio della porta da posizione favorevole. La squadra di Saurini prende presto il sopravvento e costringe gli avversari a difendersi nella propria metà campo. A passare in vantaggio sono però gli ospiti grazie al colpo di testa vincente di Celebi, lasciato libero in piena area di rigore, al 27’ sugli sviluppi di un calcio di punizione. La reazione dei padroni di casa porta al pareggio di Russo al 35’, direttamente da calcio d’angolo grazie a una splendida traiettoria. Il Napoli insiste: Acunzo fallisce il 2-1 di testa e poi poi chiama Akinci a una parata da applausi (deviazione in corner su tiro mancino dal limite).



Nella ripresa il copione rimane lo stesso. Il Besiktas però ogni volta che attacca è letale: al 57’ Durmus si beve D’Ignazio e Milanese e supera Schaeper. I campani replicano rabbiosamente: stacco di Abdallah e salvataggio sulla linea di porta ad Akinci battuto. Al 67’ Ozturk lascia partire una bordata di destro che si spegne di poco alta. La formazione di casa sembra aver esaurito le forze e non riesce a rendersi pericolosa fino all’84’ quando Liguori realizza il 2-2 con una punizione da applausi. Il risultato non cambia più nonostante i tentativi finali del Napoli. Al termine della sfida il tecnico Saurini ha dichiarato: "La prestazione è stata importante viste le tante occasioni create. Avremmo meritato sicuramente più del punto raccolto".



RISULTATI E CLASSIFICA GRUPPO B

Napoli-Besiktas 2-2

Dinamo Kiev-Benfica 2-1



Dinamo Kiev 7, Benfica 4, Besiktas 3, Napoli 1.