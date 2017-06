Youth League, il Napoli batte il Besiktas 1-0: prima storica vittoria in trasferta

Nella quarta giornata di Youth League il Napoli ottiene un'importantissima vittoria sul campo del Besiktas (primo storico successo in trasferta in questa competizione). La squadra di Saurini si impone 1-0 grazie al gol di Negro al 12' su rigore. Grazie a questo successo gli azzurri si portano a quota 4 nella classifica del gruppo B superando proprio la formazione turca, e raggiungendo il Benfica, battuto 2-1 dalla Dinamo Kiev, ora prima a 10 punti.



Il Napoli parte bene e al 12' trova il vantaggio: Negro trasforma il penalty concesso per fallo di Karagoz su Liguori. La reazione dei padroni di casa mnon si fa attendere ma l'attento Marfella respinge tutti i tentativi rivali. Gli ospiti resistono agli assalti avversari e sfiorano il raddoppio al 33' ancora con Negro. Quattro minuti più tardi sale in cattedra Marfella che para il rigore calciato da Ozturk. Nella ripresa aumenta il forcing della formazione turca: la difesa dell'undici di Saurini tuttavia regge e non disdegna qualche proiezione offensiva. Al 56' Milanese si vede respingere sulla linea la sua conclusione. Nel finale grande sofferenza per i campani, capaci tuttavia di proteggere la porta fino al 95'.