Youth League: il cuore non basta, Napoli eliminato

Sperando che stasera, Manchester City permettendo, il Napoli possa completare l'en plein delle squadre italiane qualificate alla fase successiva di Champions ed Europa League, il baby Napoli completa l'en plein al contrario e dopo Juventus e Roma dice addio alla Youth League alla fase a gironi. La squadra di Beoni era l'unica che aveva una chance di qualificarsi alla vigilia dell'ultimo turno e il mister non avrà niente da rimproverare ai suoi per la voglia e la grinta messe in campo, che però purtroppo non sono bastate, alla fine di una partita pazza gli azzurri si inchinano 4-3 e salutano la competizione da ultimi nel Girone F con soli 5 punti conquistati.

Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi, con Gaetano ad ispirare Zerbin con un geniale tacco in profondità e l'attaccante azzurro a depositare in rete dopo aver scartato il portiere. Il vantaggio del Napoli resiste fino alla mezz'ora, quando in quattro minuti Kokcu e Geertruida con un tremendo uno-due ribaltano la gara tagliando le gambe agli azzurri. Al ritorno in campo dagli spogliatoi ancora Kokcu (49') sembra chiudere definitivamente i conti, ma a questo punto viene fuori il grande cuore dei partenopei, che in dieci (espulso Scarf al 74') accorciano prima le distanze con Palmieri (69') e poi addirittura pareggiano col rigore di Gaetano a cinque minuti dal termine. Ancora non basta, la squadra di Beoni ha bisogno di un altro gol, ma gli olandesi palleggiano, si difendono e perdono tempo, fino a quando, a trenta secondi dal triplice fischio, El Bouchataoui trasforma il rigore del definitivo 4-3 che qualifica gli olandesi.