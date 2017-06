Youth League, gioia Salisburgo: battuto 2-1 il Benfica in finale

Il Salisburgo ha vinto la quarta edizione della Youth League, grande esclusiva di Premium Sport. Nella finale di Nyon la squadra di Rose batte 2-1 il Benfica in rimonta e conquista il primo trofeo internazionale della storia del club austriaco. Josè Gomes porta avanti la squadra di Tralhao al 29' ma nella ripresa i subetrati Patson (al 72') e Schmidt (al 76') ribaltano il punteggio. Per i portoghesi si tratta del secondo ko in finale dopo la sconfitta del 2014 con il Barcellona: continua la maledizione di Béla Guttmann.



L'ALBO D'ORO

2014 Barcellona 2015 Chelsea 2016 Chelsea 2017 Salisburgo



LA CRONACA DELLA PARTITA

94' Finisce il match: il Salisburgo batte 2-1 il Benfica e conquista la Youth League

93' Ingolitsch (Salisburgo) espulso per doppia ammonizione

90' L'arbitro concede 4 minuti di recupero

90' Mesaque Dju di sinistro impegna Zynel: l'estremo difensore del Salisburgo non si lascia soprendere

83' Jaù (Benfica) mette i brividi a Zynel con un sinistro al volo che sfiora il palo

80' Schmidt ancora pericoloso: Fabio Duarte salva in uscita e tiene in corsa il Benfica

76' Sorpasso Salisburgo: Wolf va via sulla destra e offre a Schmidt il pallone del 2-1

74' Non si attenua la pressione del Salisburgo: Benfica in netto affanno

70' Pareggio del Salisburgo. Patson di testa sigla l'1-1 su angolo beffando la difesa avversaria

65' Fabio Duarte esce in maniera tempestiva e anticipa Patson (Salisburgo)

61' Il Benfica esce dal torpore: sinistro al volo impreciso di Joao Felix in area rivale su invito dalla destra di José Gomes

59' Fase di stanca del match: le occasioni latitano e il gioco si svolge prevalentemente sulla mediana

54' Adesso la formazione austriaca prova ad accelerare: Benfica costretto a difendersi

49' Occasionissima per il Salisburgo: Wolf non trova la porta a tu per tu con Fabio Duarte su traversone dalla destra

46' Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni nel corso dell'intervallo.



Finisce il primo tempo. Benfica in vantaggio grazie al gol di José Gomes al 29'.

45' Sono stati concessi tre minuti di recupero

41' Gara molto spezzettata in questa fase per i numerosi scontri di gioco in mezzo al campo

38' Berisha da due passi calcia alle stelle in seguito a un corner. Salisburgo vicino al pareggio

36' Berisha (Salisburgo) cerca la conclusione da terra: pallone alto. Il numero 10 chiedeva un calcio di punizione per intervento falloso al momento del tiro

34' Il Salisburgo prova a reagire ma il Benfica controlla con un acerta tranquillità

29' Benfica avanti: José Gomes di testa batte Zynel sugli sviluppi di un calcio di punizione

27' Traversa clamorosa colpita da Gonçalves con un destro potente: Benfica a un passo dal vantaggio

24' Joao Felix (Benfica) ancora pericoloso: conclusione deviata in angolo.

19' Ruben Dias (Benfica) rischia l'autorete: Fabio Duarte si salva. Portoghesi messi sotto pressione dall'intensità e dall'agonismo degli avversart.

16' Qualche problema per Fabio Duarte dopo un contrasto con Berisha. In campo i sanitari del Benfica: il portiere riesce comunque a proseguire il match

14' Lampo del Benfica: Joao Felix chiuso in maniera provvidenziale da Meisl al momento del tiro ravvicinato

12' E' il Salisburgo a fare la partita anche se fin qui non è riuscito a creare occasioni da rete

8' Haidara (Salisburgo) prova un destro da fuori ma non inquadra lo specchio della porta

3' Intervento duro di Ruben Dias ai danni di Haidara: l'arbitro richiama il capitano del Benfica. Partita molto maschia in questo avvio