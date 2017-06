Youth League, Dinamo Zagabria-Juventus 2-1: una doppietta di Bozic condanna i bianconeri

Nel secondo turno della UEFA Youth League, la Juventus crolla nel finale della trasferta di Zagabria. Gli Under-19 di Fabio Grosso perdono 2-1 con la Dinamo dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo. Al 12' Caligara sfrutta un'errore della difesa croata e regala a Kean il più comodo degli assist per la rete dell'1-0. Secondo centro in questa edizione della "Champions League dei giovani" per l'attaccante classe 2000. Il vantaggio bianconero dura solo cinque minuti: Fintic crossa dalla sinistra per Bozic, che, a sua volta, disegna una traiettoria fantastica di testa, che vale il pari. Nella ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto e i portieri Del Favero e Horkas compiono diversi interventi importanti. Al 92', però, arriva la beffa: traversone di Olmo per Bozic, che colpisce al volo di destro e batte il portiere bianconero. Doppietta per il giovane croato, che regala la vittoria alla Dinamo all'ultimo respiro.



Classifica Gruppo H



Juventus 3

Lione 3

Siviglia 3

Dinamo Zagabria 3