Youth League, Barcellona in trionfo: 3-0 al Chelsea

Trionfa il Barcellona e nell'anno in cui la prima squadra è stata sorprendentemente eliminata ai quarti di Champions dalla Roma e Iniesta quasi certamente dirà l'addio, per il club non è solo motivo d'orgoglio tornare sul tetto d'Europa nella Youth League. La cavalcata di Abel Ruiz, stellina del vivaio, che ha portato al gol dell'1-0 di Marques, è una speranza per il futuro, che arriva pochi giorni dopo le critiche piovute su Valverde per aver schierato (a Vigo) una formazione senza canterani.



La finale di Nyon finisce 3-0, col Chelsea che fallisce il terzo successo in 5 anni e viene demolito, almeno nel risultato, dai pari età del Barcellona: i blaugrana, già campioni nel 2014, festeggiano comunque meritatamente perché nel primo tempo, al di là del gol già descritto, ha dominato e nella ripresa, pur soffrendo la reazione degli avversari, ha saputo sfruttare al meglio le occasioni.



La frittata l'ha fatta Guehi, facendosi strappare il pallone al limite dell'area da Marques, che poi ha avuto gioco facile nel raddoppiare al 57'. A quel punto i Blues hanno avuto più volte l'opportunità di riaprire la partita, ma Hudson-Odoi ha colpito il palo e al 92' ci ha pensato Abel Ruiz, migliore in campo a mettere il sigillo alla partita in contropiede.