Vigilia Champions per la Juve, allo Stadium arriva il Porto

SCAMBIO DI TWEET TRA JUVE E PORTO

IL PORTO E' A TORINO

CONVOCATI PORTO: CI SONO HERRERA E CORONA

Ci sono anche i due messicani Hector Herrera e Jesus Corona nella lista dei convocati del Porto per la partita contro la Juventus. I due giocatori erano in dubbio per via di alcuni problemi fisici, ma sono arrivato con il resto della squadra a Torino, e saranno a disposizione del tecnico Espirito Santo. Questa la lista dei convocati del Porto: Casillas,Josè Sa; Maxi Pereira, Boly, Marcano, Alex Telles, Felipe e Layun; Ruben Neves, Brahimi, Herrera, Andrè, Danilo Pereira, Joao Teixeira; Depoitre, Andrè Silva, Soares, Diogo Jota, Oliver, Otavio e Corona.

STURARO OUT, CHIELLINI RECUPERATO

Prime indicazioni dall'allenamento pomeridiano della Juventus: nella gara contro la formazione di Espirito Santo Allegri dovrebbe optare di nuovo per i Fantastici 4 (Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain), mentre in mediana Marchisio insidia Pjanic per un posto accanto a Khedira. Completamente recuperato Chiellini, ma per il ruolo al fianco di Bonucci salgono le quotazioni di Rugani. Nel ruolo di terzini spazio a Lichtsteiner e Alex Sandro, Sturaro è out.

JUVE, ECCO I CONVOCATI

Vigilia Champions per la Juventus. Per i bianconeri, dopo le roventi polemiche della sfida con il Milan, è tempo di pensare agli ottavi di ritorno della coppa dalle grandi orecchie. La squadra di Allegri martedì sera alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD), ospita il Porto allo Stadium forte del 2-0 ottenuto nella gara di andata grazie ai gol di Pjaca e Dani Alves. I campioni d'Italia partono dunque nettamente favoriti anche se la rimonta del Barcellona insegna che in Champions nulla è scontato.