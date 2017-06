Vigilia Champions, per il Napoli la partita della stagione contro il Benfica

Una sfida da dentro o fuori. Il Napoli si gioca una buona fetta della stagione martedì sera in Champions League sul campo del Benfica (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45). In palio c'è infatti la qualificazione agli ottavi di finale con tutte le conseguenze positive in termini economici e anche di mercato. Gli azzurri, che si presentano in Portogallo da primi nel girone, devono ottenere almeno un pareggio per passare il turno. In caso di sconfitta sarebbero costretti a sperare in un successo della Dinamo Kiev contro il Benfica. Maurizio Sarri sembra intenzionato a confermare Zielinski in mediana accanto a Diawara e Hamisk anche se Allan scalpita. Ballottaggio fino all'ultimo al centro dell'attacco tra Gabbiadini e Mertens mentre dovrebbero essere sicuri del posto Callejon e Insigne.





16:06 RITARDO IN AEROPORTO, SLITTA LA CONFERENZA?

Ritardo nella consegna dei bagagli per la comitiva azzurra in aeroporto: il volo che trasporterà il Napoli a Lisbona è partito con circa un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, causando, presumibilmente, un ritardo anche della conferenza stampa di Hamsik e Sarri, che inizialmente era prevista per le 19:30.

13:30 I 22 CONVOCATI

Sarri ha convocato i seguenti giocatori per la sfida di Champions contro il Benfica: Reina, Rafael, Sepe; Albiol, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Strinic, Koulibaly, Maggio; Allan, Diawara, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski, Giaccherini; Callejon, Mertens, Lorenzo Insigne, Gabbiadini.

11:14 SQUADRA DI SARRI IN CAMPO PER L'ALLENAMENTO

NUMERI E CURIOSITA'

- Il Benfica ha vinto l'ultimo precedente risalente al primo turno di Coppa UEFA 2008/09. La squadra di Quique Sánchez Flores si è imposta in quell'occasione per 2-0 in casa dopo aver perso 3-2 in Italia contro il Napoli di Edoardo Reja.

- Il Benfica ha giocato 30 partite contro squadre italiane col bilancio di 9 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte (V6 P4 S2 a Lisbona). I portoghesi hanno perso la finale di Coppa dei Campioni del 1965 contro l'Inter a Milano e perso altre due finali di Coppa dei Campioni contro il Milan, 2-1 a Londra nel 1963 e 1-0 a Vienna nel 1990.

- Le 11 partite del Napoli contro squadre portoghesi si sono concluse con un bilancio di: 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte (V1 P2 S2 in trasferta).

- La sconfitta alla seconda giornata a Napoli e quella nella Liga di venerdì contro il Maritimo sono le uniche per il Benfica nelle ultime 29 gare.

- Il Napoli ha vinto solo quattro delle ultime 12 partite.

LA VIGILIA