Vertonghen a Chiellini: "La tua Juve non ha mai vinto la Champions"

Com'era la storia? Il Napoli gioca meglio, la Juve vince. Il dibattito su spettacolo e successi si ripropone anche in Europa. E la teoria di Jan Vertonghen è leggermente diversa, ma altrettanto forte da aprire una polemica. Il difensore del Tottenham, tra l'altro autore del fallo da rigore su Douglas Costa non visto dall'arbitro nel ritorno degli ottavi di Champions League, ha voluto rispondere a Giorgio Chiellini che aveva elogiato la squadra inglese spiegando però che "le manca un pelo per arrivare a vincere queste partite e qualche trofeo. A loro manca questa scintilla forse".



Detto che a Vertonghen hanno tradotto male le parole di Chiellini (che non ha mai detto "fa parte della storia del Tottenham" come invece gli hanno riportato i giornalisti inglesi), il belga ha replicato così: "Chiellini ci considera ingenui? Forse è così, ma loro non hanno mai vinto la Champions League mentre il Barcellona e altre squadre che giocano come vogliamo giocare noi invece sì. La Juve è una grande squadra, ha vinto tanti scudetti, sono ancora in Champions League, ma giocano un tipo di calcio che non vogliamo giocare e credo che il nostro stile si adatti meglio a noi"