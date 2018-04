Verso Juve-Real, Casemiro avverte Douglas Costa: "Ti spezzo in due..."

Mancano ancora 13 giorni a Juventus-Real Madrid ma la doppia sfida di Champions League è stata al centro di un siparietto nel corso della conferenza di Douglas Costa e Casemiro, in ritiro con la nazionale brasiliana. Un giornalista ha chiesto al mediano delle merengues cosa farebbe se il bianconero all'85' corresse sulla fascia e lui fosse l'ultimo uomo a protezione di Keylor Navas. La risposta dell'ex San Paolo ha fatto ridere tutti i giornalisti presenti in sala stampa: "Lo spezzo in due". Per pensare al Mondiale c'è dunque tempo, prima l'attenzione è tutta sulla Coppa dalle grandi orecchie.