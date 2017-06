Verratti allontana l'Italia: "Voglio vincere la Champions con il Psg"

Marco Verratti allontana l'Italia, in particolare Inter e Juve che sono sulle sue tracce. "Sono parte del progetto e la mia intenzione è quella di restare al Psg. In Europa non ce ne sono molti altri dello stesso livello, sarebbe bello vincere la Champions League con questa maglia" dichiara il centrocampista a Stade 2. Smentite così le indiscrezioni che volevano l'ex giocatore del Pescara in procinto di tornare in Serie A al termine di questa stagione.



A Parigi Verratti sta bene e non vuole abbandonare il Parco dei Principi: "Emery mi sta dando fiducia, ora sono in grado di giocare anche tre gare a settimana senza accusare la fatica. Essere al top della forma è la cosa più importante nel calcio di oggi".



Intanto il suo compagno di squadra Trapp ha svelato l'unico difetto dell'azzurro: "Marco ha paura degli ascensori, ce l'ha detto Matuidi. Quando ci sono altre persone prova un po' di paura".