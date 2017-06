UEFA Youth League, si comincia: il Napoli di Saurini a Kiev, la Juventus di Grosso sfida il Siviglia

Juventus e Napoli puntano a essere protagoniste in Champions League, ma non solo. Da martedì 13 settembre, infatti, prende il via la UEFA Youth League, riproposizione del torneo dei grandi con una sostanziale differenza: in campo vanno le formazioni Under-19 dei club qualificati alla fase a gironi. Il Napoli di Giampaolo Saurini se la dovrà vedere, dunque, contro i pari età di Benfica, Dinamo Kiev e Besiktas, mentre la Juventus di Fabio Grosso affronterà le selezioni Under-19, per l'appunto, di Siviglia, Olympique Lione e Dinamo Zagabria.



Le gare delle due italiane, impegnate nella UEFA Youth League, saranno trasmesse in diretta esclusiva da Premium Sport. Ecco il programma di questa settimana:



martedì 13 settembre Dinamo Kiev-Napoli in diretta alle ore 13.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Ricky Buscaglia

mercoledì 14 settembre Juventus-Siviglia in diretta alle ore 16.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Alessandro Iori

Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play.