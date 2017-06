Uefa Youth League, Lione-Juventus 0-3

Nella terza giornata della Uefa Youth League la Juventus batte 3-0 l'Olympique Lione in trasferta e vola a quota 6 nel gruppo H. La squadra di Fabio Grosso gioca un ottimo match, facilitata anche dall'espulsione del difensore avversario Roselli, che al 23' stende Zeqiri in area da ultimo uomo. Cartellino rosso e rigore per i bianconeri: Kastanos tenta il cucchiaio, ma la palla va alta sopra la traversa. L'errore dal dischetto del nazionale cipriota non demoralizza la Juve che, al 34', sblocca il match, grazie a un grandissimo gol del classe 2000 Caligara da fuori area.



Il vantaggio dà fiducia al club torinese tanto da portare al raddoppio di Leris al 61': l'attaccante franco-algerino insacca con un spettacolare girata al volo sfruttando l'ottimo assist di Beruatto, che si libera del proprio marcatore con un azione travolgente sulla fascia destra. A chiudere il match, ci pensa Clemenza, subentrato a Zeqiri, al 72': Caligara trova Muratore in verticale che a sua volta serve di prima il numero 10 bianconero per il più facile dei tap-in. La Juventus vince meritatamente in Francia, nonostante l'assenza del baby bomber Kean, convocato da Allegri in prima squadra per la Champions League dei grandi.