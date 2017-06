Uefa Youth League, il Napoli travolto 4-1 dalla Dinamo Kiev

Inizia nel peggiore dei modi l'avventura della primavera del Napoli nella Uefa Youth Laegue: la squadra di Saurini viene infatti travolta 4-1 in Ucraina dalla Dinamo Kiev. La formazione di casa parte bene e sfiora il vantaggio con un tro-cross di Smirniy all'8'. Gli azzurri resistono agli attacchi degli avversari e riescono anche a rendersi pericolosi: Liguori al 18' perde l'attimo giusto per superare Makhankov. E' il preludio alla rete del vantaggio: Alibekov insacca nella propria porta dopo uno sfortunato rimpallo. In un susseguirsi continuo di emozioni e rovesciamenti di fronte, lo stesso Negro va vicino al raddoppio al 34' ma Makhankov è bravo a respingere.



A inizio ripresa arriva il pari della Dinamo grazie a Rusyn, abile nel superare in velocità la difesa rivale e nell'infilare Schaeper. Al 54' Liguori manca di pochissimo il 2-1 e un minuto più tardi Mykhaylichenko, lasciato colpevolemente solo dalla retroguardia del Napoli, ribalta il risultato di testa. Galvanizzato dal sorpasso l'undici di Moroz potrebbe dilagare: Schaeper è super su Smirniy e solo il palo nega la gioia del gol a Lednev. Ci pensa Rusyn a chiudere la partita al 76' con un tocco di sinistro. Nel finale Lednev arrotonda il risultato: splendida punizione e nulla da fare per Schaeper.