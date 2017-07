Uefa, niente Var in Champions ed Europa League

La serie A sta per assaggiare la prima stagione con l'ausilio del VAR, la tecnologia in campo che aiuterà gli arbitri a dirimere i casi di moviola più complicata. Ma la strada per vedere la tecnologia in campo in Champions League, Europa League e anche agli Europei sembra ancora lunga, sentendo le parole del presidente Uefa Aleksander Ceferin.



"Il VAR richiederà molti altri test per convincermi. Non rifiutiamo la tecnologia ma l'UEFA non ha ancora intenzione di presentare l’assistente video. Certo, la tecnologia fin qui è riuscita a convincere numerosi critici. Non dobbiamo distruggere il flusso del gioco, lasciando che l’azione venga bloccata ogni 10 minuti".