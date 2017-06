Uefa, nessun italiano nei migliori di sempre della squadra dell'anno

In vista dell'apertura delle votazioni per la "Squadra dell'anno del 2016", lunedì prossimo, l'Uefa ha compilato una top 11 con i calciatori risultati più presenti nelle edizioni precedenti, a partire dal 2001.



Ecco il 4-3-3 che ne è venuto fuori: in porta Iker Casillas; Carles Puyol, Philipp Lahm, Sergio Ramos e Gerard Piqué difensori; a centrocampo Xavi Hernandez, Andres Iniesta e Steven Gerrard e in attacco un trio esplosivo: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Thierry Henry.



Nessun italiano trova posto in questa formazione immaginaria: ad andarci vicino, scorrendo le squadre dei vari anni, sono stati solo Alessandro Nesta, Gianluigi Buffon e Paolo Maldini.