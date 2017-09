UEFA #EqualGame: Pogba, Messi e CR7 giocano insieme

Alcune tra le più grandi stelle del calcio insieme a calciatori dilettanti di ogni parte d’Europa per #EqualGame, la nuova campagna di responsabilità sociale 'RESPECT' della Uefa che promuove positivamente l’integrazione, la diversità e l’accessibilità nel calcio.

“Serve per mandare il messaggio che in campo siamo tutti uguali, indipendentemente da dove provieni”, ha detto Paul Pogba, che ha preso parte all'iniziativa insieme a Cristiano Ronaldo ("Per me è una responsabilità, come persona e come calciatore”) e Lionel Messi (“Il calcio è un gioco universale e deve essere accessibile a tutti senza distinzioni di etnia, età, genere, orientamento sessuale o credo religioso”).

Insieme alle tre stelle del calcio anche il 66enne Eddie Thomas, il giocatore non vedente Istvan Szabo e la calciatrice 17enne Zehra Badem. Ogni mese la Uefa promuoverà un calciatore dilettante proveniente da qualunque parte d’Europa, che sia in grado di dimostrare che l’età, la disabilità e l’etnia non sono ostacoli che possano impedire di giocare a calcio e divertirsi. Il pubblico potrà visualizzare e condividere i contenuti online attraverso tutti i canali digitali della Uefa.