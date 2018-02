Uefa, come cambiano Champions e Europa League

La Uefa ha ufficializzato tutte le novità che verranno introdotte a partire dalla prossima stagione, la 2018/19, in Champions League e Europa League.



Ecco le principali novità per le due coppe:

-le squadre che accederanno direttamente alla fase a gironi di UEFA Champions League saranno 26, tra cui le vincitrici della UEFA Champions League e della UEFA Europa League. I posti messi in palio dalle qualificazioni saranno sei

-Ogni squadra eliminata nelle qualificazioni di UEFA Champions League avrà una seconda possibilità in UEFA Europa League

-Diciassette squadre accederanno direttamente alla fase a gironi di UEFA Europa League, con dieci squadre provenienti dagli spareggi e dal terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League e 21 posti messi in palio dalle qualificazioni con due percorsi diversi (percorso Campioni e Piazzate di UEFA Europa League)-

Sarà inoltre previsto un turno preliminare di qualificazione in UEFA Champions League (minitorneo a eliminazione diretta) e UEFA Europa League (incontri di andata e ritorno)

-Dalla fase a gironi in poi non sono previste variazioni. Tuttavia, nella fase a gironi di UEFA Champions League si giocherà in due fasce orarie diverse (18.55 e 21.00) come in UEFA Europa League