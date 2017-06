Uefa, cinque nuovi premi per la Champions League

La Uefa ha annunciato l'introduzione di cinque nuovi premi riservati ai calciatori protagonisti in Champions League ed Europa League: saranno assegnati insieme agli annuali premi per il giocatore dell'anno maschile e femminile a fine agosto, durante il sorteggio di Montecarlo per la nuova stagione europea.



I primi quattro premi verranno assegnati il 24 agosto e andranno al miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione 2016/17 di Champions. Un altro premio andrà al miglior giocatore dell'Europa League e verrà assegnato durante il sorteggio della fase a gironi di del giorno successivo.



I riconoscimenti si aggiungono a quelli già esistenti di giocatore maschile e femminile dell'anno. La giuria sarà composta dagli allenatori dei club della fase a gironi di Champions e Europa League appena finite, nonché da 55 giornalisti.



Infine, il Premio del Presidente UEFA per il 2017 verrà assegnato a Montecarlo a Francesco Totti come riconoscimento per la sua straordinaria carriera.