Uefa, Ceferin: "SuperLega? Non finchè ci sarò io"

"Non può esserci una competizione chiusa, tutti devono poter sognare di qualificarsi per la Champions. La speranza dei piccoli club di poter crescere non morirà finché ci sarò io". Parole chiarissime quelle del presidente Uefa Aleksander Ceferin, che a margine del congresso 'Football Talks' tenutosi in Portogallo, ha ribadito ancora una volta il suo no convinto all'ipotesi SuperLega.

Da tempo, ormai, i top club spingono perché venga creato un torneo europeo 'riservato' solo alle grandi squadre come succede per esempio in Nba o in Eurolega, ma una SuperLega europea entrerebbe in conflitto, soprattutto in termini economici, con la Champions League e questo la Uefa non può permetterlo. "L'interesse per la Champions è enorme - ha dichiarato ancora il presidente Ceferin - La competizione sta vivendo il suo miglior momento ed è il miglior prodotto al mondo. Una SuperLega significherebbe dichiarare guerra alla Uefa e finché ci sarò io non sarà così".