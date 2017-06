Triplete Juve: scudetto, Coppa Italia e Champions, ecco le date

Tre date da segnare sul calendario, forse quattro. Come hanno già detto in tanti alla Juve, dopo tanta semina è arrivato il tempo del raccolto. Al momento i bianconeri non hanno ancora vinto nessun titolo in questa stagione, visto che l'unica finale disputata l'hanno persa contro il Milan a Doha, in Supercoppa italiana. Ma adesso viene il bello con la possibilità di conquistare il Triplete.



SCUDETTO - Domenica 14 maggio, ore 20.45: stadio Olimpico di Roma

La Juve gioca la "finale" scudetto con la Roma in trasferta: basta un pareggio per tenere i giallorossi a -7 e laurearsi campioni d'Italia con due giornate di anticipo per la sesta volta consecutiva, impresa mai riuscita a nessun club italiano. In caso di X all'Olimpico, il Napoli potrebbe arrivare al massimo a -6, ma ha gli scontri diretti a sfavore. Dovesse andar male, la data alternativa sarebbe domenica 21 maggio, quando si gioca Juventus-Crotone: se i bianconeri perdono all'Olimpico, possono comunque festeggiare vincendo allo Stadium contro i calabresi.



COPPA ITALIA - Mercoledì 17 maggio, ore 21, stadio Olimpico di Roma

Altra finale in trasferta, sempre all'Olimpico. Cambia l'avversario, perché la Juve si troverà di fronte la Lazio che in semifinale ha eliminato la Roma. È il remake della finale già disputata due anni fa con i bianconeri che vinsero 2-1 ai supplementari con un gol di Matri (oggi al Sassuolo).



CHAMPIONS - Sabato 3 giugno, ore 20.45, stadio Millennium di Cardiff

La Juve ci è già arrivata, aspetta soltanto il nome dell'avversario: molto probabilmente sarà il Real Madrid, che all'andata ha battuto 3-0 l'Atletico. Potrebbe essere il coronamento di una stagione straordinaria, da chiudere col Triplete. O comunque con la Champions, che già da sola è tanta roba.