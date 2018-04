Tottenham, Pochettino: "Abbiamo dominato. Solo tre occasioni per la Juve"

Mauricio Pochettino mastica amaro dopo la sconfitta contro la Juventus a Wembley nel ritorno degli ottavi di Champions e l'eliminazione del suo Tottenham. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico degli Spurs.



"La realtà è che loro con tre occasioni hanno segnato due gol, noi con tante occasioni non ne abbiamo segnato più di uno. A volte ci vuole anche un po' di fortuna per vincere la partita. Io sono molto fiero e molto orgoglioso perché abbiamo fatto due ottime prestazioni e abiamo dominato contro un'ottima squadra come la Juventus, che ha disputato due finali di Champions negli ultimi tre anni".



"Perché dovrei parlare di incubo? Purtroppo questo è il calcio, ma continuo a sognare. Abbiamo perso ma crediamo molto nel nostro modo di giocare, continueremo a giocare così".



"Gli errori ci stanno, abbiamo concesso due gol: i bianconeri hanno grandi giocatori, segnano alla prima o seconda chance e in tre minuti hanni ribaltato la gara. Abbiamo perso, però ora dobbiamo solo essere positivi e cercare di migliorare ancora".