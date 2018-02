Tottenham, Lucas: "Gran risultato con la Juve, un onore esordire"

La partita di Champions League contro la Juventus ha segnato il debutto di Lucas Moura nel Tottenham: acquistato nel mercato di gennaio dal PSG, il brasiliano è entrato per Lamela nel finale di gara sul risultato di 2-2. Lucas era stato convocato nelle ultime due partite degli Spurs in Premier League ed era andato in panchina nella vittoria contro l'Arsenal a Wembley.



"È l'inizio della mia storia qui al Tottenham ed è stato un onore poter debuttare con questa maglia in un torneo come la Champions. Gradualmente sto acquisendo confidenza con il gruppo, sono stato accolto molto bene, siamo una squadra molto forte e possiamo ambire a grandi traguardi" ha sottolineato Lucas.



Dopo aver essere andato sotto di due gol a Torino, il Tottenham ha recuperato fino al 2-2 e partirà in vantaggio nel match di ritorno a Londra che deciderà la qualificazione ai quarti di finale: "Un risultato molto importante, ancor di più considerando che abbiamo affrontato una squadra forte come la Juventus che ha molta tradizione ed ha fatto due finali negli ultimi anni. Al ritorno giocheremo con il supporto dei nostri tifosi e faremo di tutto per portare a casa il risultato che tutti sogniamo".