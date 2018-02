Tottenham, Llorente: "Se segno non esulto, ho la Juventus nel cuore"

Juventus-Tottenham non significa solo andata degli ottavi di finale di Champions League ma anche il ritorno di Fernando Llorente a Torino, che dal 2013 al 2015 ha giocato in bianconero alzando cinque trofei. "Sono stati due anni meravigliosi, ho vestito la maglia della squadra più grande d'Italia - le parole in esclusiva a Premium Sport -. Ho la Juventus nel cuore, a quella città mi legano tanti ricordi. Ai tifosi bianconeri dico: avrò un'altra maglia ma vi voglio bene, non vedo l'ora di rivedervi".



Llorente mette le mani avanti in caso di gol: "Non esulterei per rispetto, d'altronde quando sento la parola Juventus mi vengono ancora i brividi". Ma chi parte avvantaggiato nello scontro diretto? "Io dico 50 e 50, sono due squadre fortissime. Dopo il sorteggio mi sono detto che è stato il destino: ho incontrato la Juve anche ai tempi del Siviglia ma non ero andato a Torino perché infortunato. Sarà molto emozionante tornare".



Lo spagnolo ha ancora contatti con alcuni ex compagni: "Con Lichtsteiner, Chiellini e Marchisio ho un rapporto bellissimo, siamo come amici. Rivederli in campo in una sfida così significa che siamo ancora al top". Quali differenze tra Allegri e Pochettino? "Sono due grandissimi allenatori, Mauricio ha cambiato il Tottenham: dopo alcuni problemi iniziale, ora guardate dove siamo. Continuando così potremo anche iniziare ad alzare trofei".



Infine, ecco il parere di Llorente sulla sfida scudetto: "Il Napoli sta facendo un'annata incredibile e gioca bene ma la Juventus è abituata a vincere, alla fine la spunterà lei".