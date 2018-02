Tottenham, Lamela: "Juve fortissima ma possiamo farcela"

Erik Lamela si mostra fiducioso in vista degliottavi di finale di Champions League che opporranno il Tottenham alla Juventus (andata a Torino il 13 febbraio). "Sono ottimista. Penso che possiamo farcela. Alla fine possono essere i dettagli a decidere chi passerà il turno. La Juventus è fortissima, ha giocato due finali nelle ultime tre stagioni ma anche noi siamo forti. Il 2-2 di Liverpool può darci una spinta in più. Si sosteneva che che le trasferte si campi delle grandi squadre fossero il nostro vero limite. Forse ad Anfield lo abbiamo superato", sottolinea il 25enne a Gazzetta Extra Time.



Oltre ai complimenti alla Juve ("Ha carattere, esperienza, una super difesa e campioni in ordine sparso") l'argentino spende parole al miele per Buffon: "Appartiene a una categoria particolare, la più elevata nel mondo del calcio: quella delle leggende. Quando arrivi alla sua età e ti esprimi ancora a questi livelli, il merito non è solo del talento, ma anche di un fisico eccezionale e di una grandissima professionalità".



Chiusura dedicata ai guai fisici che lo hanno tenuto a lungo lontano dai campi soprattutto nel 2017: "Ho avuto problemi alle anche. I medici hanno detto che erano anomali congenite, che mi portavodietro dalla nascita. Con il calcio la situazione è peggiorata e sono stato costretto a fermarmi. Ho dovuto accettare la realtà degli interventi chirurgici: ben due, non uno. Ora sto bene".