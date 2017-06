Torino, paura a piazza San Carlo: centinaia di feriti, 5 gravi

Secondo il questore di Torino lo scoppio di un petardo in piazza San Carlo, dove i tifosi della Juventus stavano assistendo alla finale di Champions League nel centro città, ha creato il fuggi fuggi che avrebbe provocato circa 400 feriti, di cui cinque gravi (compreso un bimbo di 4 anni). Dopo il forte rumore (che altri attribuiscono al cedimento di una ringhiera di un parcheggio sotterrano), le persone in piazza hanno pensato ad un attentato terroristico e sono scappate in tutte le direzioni provocando caos e feriti.



Poco dopo il terzo gol del Real Madrid, all'improvviso, la gente ha iniziato a spingersi, travolgendo le transenne e iniziando a correre lungo le vie limitrofe. Sarebbero quattrocento i feriti, tra i quali cinque codici rossi. Alcune persone hanno smarrito parenti e amici e per questo è stato allestito un 'punto di raccolta' per facilitare le ricerche.



"Abbiamo sentito qualcuno urlare, la gente ha iniziato a spingere e siamo scappati". Lo racconta Stefania, una tifosa della Juventus che era in piazza San Carlo. "Io sto bene - aggiunge - ma ho visto tante persone cadere per terra". "Sono sconvolto, sembrava l'Hysel": racconta un anziano tifoso, i capelli grigi, mentre si allontana in lacrime dal centro di Torino. "Sembrava l'Heysel, io c'ero", le poche parole che pronuncia prima di voltarsi e andare via

AGNELLI: "SOLIDARIETA' AI FERITI"

"Ho saputo che a Torino ci sono stati incidenti nella piazza di Torino, non ho informazioni precise sulla dinamica, ma vorrei esprimere la mia solidarietà a chi è rimasto ferito": ha detto da Cardiff il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ai microfoni di Premium Sport. Informato delle prime ricostruzioni, Agnelli ha "inviato un abbraccio" alle persone coinvolte.