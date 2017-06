Torino, 1527 feriti a piazza San Carlo: c'è un bimbo in prognosi riservata

Si aggrava il bilancio di piazza San Carlo: sono 1527, infatti, secondo quanto riferisce la Prefettura, le persone rimaste ferite sabato sera a Torino tra la folla che è iniziata a scappare dal centro, dove stava assistendo alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid dal maxischermo allestito in piazza San Carlo. Un boato la causa del panico, forse un petardo, che ha scatenato il fuggi fuggi nel quale le persone sono rimaste travolte. La maggior parte dei feriti è stata medicata per lievi contusioni e tagli,8 i codici rossi, tra cui una ragazza alle Molinette e un bimbo di 4 anni al Regina Margherita in prognosi riservata.



Nella notte, inoltre, due sciacalli sono stati arrestati dai Carabinieri nel centro di Torino. I militari dell'Arma li hanno sorpresi a rovistare tra le borse e gli zaini abbandonati dai tifosi della Juventus fuggiti in preda al panico.