The Best Fifa Football Awards in diretta su Premium Sport: trai i candidati c'è anche Ranieri

Lunedì 9 gennaio 2017, Premium Sport HD si collegherà in diretta con gli “Zurich TPC Studios” di Zurigo, in Svizzera, per trasmettere “The Best FIFA Football Awards 2016”, la cerimonia di consegna dei premi ufficiali della FIFA.



Tra questi, il Best FIFA Men’s Player (ex FIFA World Player), il premio al miglior giocatore dell’anno che torna ad avere vita propria dopo 6 anni di fusione con il Pallone d’Oro, e il Best FIFA Men’s Coach, il premio al miglior allenatore che vede in Claudio Ranieri l’unico italiano protagonista della serata.





OTTO LE CATEGORIE PREMIATE:



- Best FIFA Men’s Player – miglior giocatore: in corsa Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Antoine Griezman

- Best FIFA Women’s Player – miglior giocatrice: in corsa Melane Behringer, Carli Lloyd e Marta

- Best FIFA Men’s Coach – miglior allenatore: in corsa Claudio Ranieri, Fernando Santos e Zinedine Zidane

- Best FIFA Women’s Coach – miglior allenatrice: in corsa Jill Ellis, Silvia Neid e Pia Sundhage

- FIFA Puskas Award – gol più bello: in corsa dieci giocatori tra cui Leo Messi e Neymar

- FIFA Fair Play Award – miglior momento di fair play

- FIFA Fan Award – migliore esultanza: in corsa i tifosi di ADO Den Haag, Borussia Dortmund/Liverpool e Islanda

- FIFA FIFPro World 11 – miglior 11: hanno votato quasi 25.000 calciatori





LA PROGRAMMAZIONE SU PREMIUM SPORT HD E PREMIUM SPORT 2 HD:



- Dalle ore 16.45 alle ore 20.30 su Premium Sport HD: collegamenti in diretta da Zurigo durante le edizioni di “Premium Sport News”, con approfondimenti sulla serata/evento FIFA

- Dalle ore 18.30 su Premium Sport 2 HD: in diretta l’intera cerimonia, con la consegna di tutti i riconoscimenti, con il commento di Mino Taveri

- Alle ore 00.30 su Premium Sport HD: replica integrale della cerimonia di premiazione