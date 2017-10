Sporting Lisbona, Jesus: "Possiamo farcela. Io ripenso a tre anni fa..."

"Non mi sembra che la Juventus stia andando male, come tanti dicono, ma lo Sporting Lisbona arriva a Torino con la piena fiducia di poter ottenere un risultato positivo. Non è un match decisivo ma ci farebbe capire che possiamo passare il turno": così Jorge Jesus, l'allenatore dei lusitani che sono a braccetto della Juventus, dopo le due prime partite del girone di Champions. "I nostri avversari non sono in crisi, alla fine hanno perso una partita in campionato e una contro il Barcellona".



"Mi piacerebbe - ha detto il tecnico - rivivere le sensazioni di tre anni fa", quando era alla guida del Benfica, che eliminò i bianconeri nelle semifinali di Europa League. Ancora Jesus sulla formazione: "Coentrao e Doumbia stanno bene ma vedremo dopo l'ultimo allenamento".