Sorteggio Champions: Napoli, ecco chi sono le avversarie

L'assaggio di grande calcio internazionale avuto con l'Audi Cup ha fatto salire la febbre Champions in casa Napoli. Tutta la città è in trepidante attesa di conoscere l'avversaria degli azzurri al preliminare che la squadra di Sarri si giocherà con andata il 15-16 agosto e ritorno il 22-23 agosto.

Il sorteggio, che si svolgerà come di consueto nella sede dell'UEFA di Nyon, è in programma venerdì 4 agosto alle ore 12, ovvero qualche ora dopo il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League e sarà trasmesso in diretta su Premium Sport HD.

Il Napoli è stato inserito nel tabellone dei piazzati, ovvero di coloro che non hanno vinto i rispettivi campionati insieme a Siviglia, Liverpool, Sporting Lisbona e Hoffenheim.

La squadra di Sarri sarà comunque inserita nel gruppo delle teste di serie assieme allo stesso Liverpool e al Siviglia (e sicuramente insieme a Dinamo Kiev e Ajax se si qualificano), e sfiderà dunque una formazione appartenente al gruppo delle non teste di serie: Sporting Lisbona, Hoffenheim, Nizza, Viktoria Plzen, Bruges, Steaua Bucarest, CSKA Mosca, Young Boys, Istanbul BB e AEK Atene.

Il quadro completo si avrà solo al termine delle gare di ritorno del terzo turno, ma comunque la missione per Hamsik e compagni sembra più che possibile.

Champions 2017/18, tutte le date

Playoff: sorteggio 4 agosto, andata 15-16 agosto e ritorno 22-23 agosto;

Fase a gironi: sorteggio 24 agosto, 1ª giornata 12-13 settembre, 2ª giornata 26-27 settembre, 3ª giornata 17-18 ottobre, 4ª giornata 31 ottobre-1° novembre, 5ª giornata 21-22 novembre, 6ª giornata 5-6 dicembre;

Ottavi: sorteggio 11 dicembre, andata 13-14 e 20-21 febbraio 2018, ritorno 6-7 marzo e 13-14 marzo;

Quarti: sorteggio 16 marzo, andata 3-4 marzo e ritorno 10-11 marzo;

Semifinali: sorteggio 13 aprile, andata 24-25 aprile e ritorno 1-2 maggio;

Finale: 26 maggio (a Kiev).