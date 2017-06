Sorteggio Champions: Juve-Barcellona e Bayern-Real ai quarti

Sarà Juventus-Barcellona ai quarti di finale di Champions. L'urna di Nyon non ha portato bene ai bianconeri che dovranno sfidare una delle squadre più forti del mondo, capace di compiere una rimonta storica agli ottavi contro il Psg. Sfortuna nella sfortuna: il ritorno sarà al Camp Nou.



Questi tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale



Atletico Madrid-Leicester (andata 12 aprile, ritorno 18)

Borussia Dortmund-Monaco (andata 11 aprile, ritorno 19)

Bayern Monaco-Real Madrid (andata 12 aprile, ritorno 18)

JUVENTUS-Barcellona (andata 11 aprile, ritorno 19)



Non è andata molto bene neppure ad Ancelotti: il tecnico italiano del Bayern dovrà sfida il "suo" Real Madrid, che appena tre anni fa, nel 2014, guidò alla conquista della Decima. Sicuramente è andata meglio alle outsider del torneo, in particolare al Monaco, che dopo aver eliminato il Manchester City ha evitato una big e proverà a giocarsi le sue carte contro il Borussia Dortmund. Anche il Leicester proverà a proseguire la propria favola: l'Atletico Madrid di Simeone quest'anno ha delle crepe in più rispetto al passato.



I PRECEDENTI



Il Barcellona rappresenta una sorta di bestia nera per Massimilano Allegri. Il tecnico livornese nei 9 incroci con i blaugrana ha vinto solo una volta (3N, 5P) subendo due eliminazioni nella fase ad eliminazione diretta e la sconfitta nella finale di Berlino del 2015. Nella moderna Champions la Juventus ha poi incontrato il Barcellona una sola volta in una doppia sfida ad eliminazione diretta ottenendo la qualificazione ai quarti nell'edizione 2002/03 (1-1 a Torino e 2-1 in Spagna dopo i tempi supplementari con gol decisivo di Zalyeta).