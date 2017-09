Sorteggi Champions, Juventus e Napoli sorridono. Roma, è un girone di ferro

Sorteggio di Champions dolceamaro per le italiane a Montecarlo. La Juventus può sorridere: i bianconeri sono finiti nel girone D con Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona. Blaugrana a parte (anche se pesa la partenza di Neymar) si tratta di avversari sulla carta inferiori alla squadra di Allegri che affronta per l'ennesima volta i catalani. Gli ultimi due incroci sono stati a Berlino nella finale del 2015 (sconfitta a Berlino) e nei quarti della scorsa edizione (3-0 a Torino per i campioni d'Italia e 0-0 al Camp Nou).



E' andata bene anche al Napoli, nel girone F con Shakhtar Donetsk, Manchester City e Feyenoord. Evitati gli spauracchi Real, Bayern e Psg. Brutte notizie invece per la Roma di Di Francesco: i giallorossi dovranno vedersela con Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag. I capitolini sono chiamati a un'impresa o quasi per passare il turno.

IL SORTEGGIO COMPLETO

GIRONE A

Benfica - Manchester United - Basilea - Cska Mosca



GIRONE B

Bayern Monaco - Psg - Anderlecht - Celtic



GIRONE C

Chelsea - Atletico Madrid - ROMA - Qarabag



GIRONE D

JUVENTUS - Barcellona - Olympiakos - Sporting Lisbona



GIRONE E

Spartak Mosca - Siviglia - Liverpool - Maribor



GIRONE F

Shakhtar Donetsk - Manchester City - NAPOLI - Feyenoord



GIRONE G

Monaco - Porto - Besiktas - Lipsia



GIRONE H

Real Madrid - Borussia Dortmund - Tottenham - Apoel Nicosia