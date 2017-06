Sollievo Chiellini, escluse lesioni: ma col Lione non ci sarà

Sospiro di sollievo per la Juventus e per Giorgio Chiellini. Dopo il problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi nella rifinitura pre-Udinese, il difensore bianconero si è sottoposto agli accertamenti medici del caso, i quali hanno escluso "lesioni di rilievo". Visto il 2016 da incubo di Chiellini, in casa Juve comunque non si vuole rischiare e nei prossimi giorni il difensore azzurro effettuerà nuovi esami: impossibile averlo a disposizione per la gara di Champions con il Lione per Allegri, che però spera di recuperarlo per la sfida di sabato sera contro il Milan.

Dopo la vittoria contro l'Udinese, i bianconeri sono scesi in campo domenica mattina per cominciare a preparare l'importante sfida contro i francesi, sconfitti dal Nizza di Balotelli in campionato venerdì sera. Sotto lo sguardo attento di Pavel Nedved, lavoro defaticante per chi è sceso in campo sabato sera, lunedì conferenza stampa per Allegri e Pjanic.