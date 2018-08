Sneijder: "Juventus, niente Champions anche con Ronaldo"

Wesley Sneijder oggi gioca all'Al-Gharafa, nel campionato del Qatar, ma, con il suo passato all'Inter, quando parla di serie A e Juventus fa inevitabilmente rumore. Il centrocampista olandese, parlando a beIn Sports, ha lanciato messaggi di scetticismo verso i bianconeri in Champions League nonostante l'acquisto di Cristiano Ronaldo: "In Europa ci sono squadre migliori, continuerà a vincere in Italia, anzi sarei sorpreso del contrario, ma non le basterà il portoghese per conquistare la Champions. I bianconeri negli ultimi anni hanno fatto bene in questa competizione, ma non è un solo calciatore a poter cambiare tutto".



Ancora Sneijder su CR7: "Lui è un grande professionista, ha grandi qualità e avrà voglia di dimostrare tutto il suo valore, quindi sono sicuro che si adatterà in fretta alla Serie A, anche se è un campionato diverso rispetto alla Liga. In Spagna il calcio è più tecnico, si punta al bel gioco e a segnare anche tre, quattro o cinque gol mentre in Italia la cosa più importante sono i tre punti e ci si accontenta anche dell’1-0".