Siviglia, Vazquez: "Giocare contro la Juventus è sempre emozionante. Dybala? È un grande amico"

Tra gli avversari più temibili, in forza al Siviglia, c'è sicuramente Franco Vazquez. Dopo 109 presenze e 22 reti con la maglia del Palermo, il trequartista argentino ha lasciato la Serie A per cercare fortuna in Spagna, alla corte del connazionale Jorge Sampaoli. Connazionale proprio come Paulo Dybala, partner d'attacco del "Mudo" in rosanero dal 2013 al 2015. Intervistato in esclusiva a Premium Sport, Vazquez ha parlato del rapporto con il suo ex compagno - "È un grande amico" - soffermandosi anche sull'esordio in Champions League contro la Juventus.