Siviglia, Montella: "Potevamo fare gol, De Gea favoloso"

Vincenzo Montella molto soddisfatto della partita del Siviglia contro il Manchester United ma non può non avere recriminazioni: "Abbiamo giocato con personalità contro un top team, potevamo fare più di un gol e per questo siamo dispiaciuti ma tutto è aperto per la sfida di ritorno anche se non sarà facile segnare all'Old Trafford". Su Pogba in panchina: "Tanto lo United ha una panchina molto importante, una rosa importante".



Il tecnico italiano snocciola: "Nel primo tempo abbiamo fatto dieci tiri in porta e conquistato dieci angolo, dominavamo ma il calcio a volte va così. Ho fiducia nella mia squadra, ha dimostrato di saper giocare in un certo modo con continuità". Inevitabile menzionare De Gea: "Penso sia stato favoloso".