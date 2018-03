Siviglia, Montella: "Milan, serviva più tempo"

Grande momento in Champions League, meno in Liga: Vincenzo Montella è comunque soddisfatto dell'impresa europea contro il Manchester United. "Un'emozione unica battere José Mourinho, lo stimo e si è dimostrato una grande persona venendoci a fare i complimenti nello spogliatoio a fine partita. Ora troviamo il Bayern Monaco, una delle più forti: se riuscissimo nell'impresa mi piacerebbe incontrare in semifinale o finale la Roma del mio amico Eusebio Di Francesco" le parole a Radio Rai.



Inevitabile parlare della sua ex squadra: "Al Milan credo di aver fatto il meglio possibile, c'erano tanti giocatori nuovi arrivati da diversi campionati e il solo Leonardo Bonucci aveva vinto tanto. C'era bisogno di tempo, nessuna squadra è vincente da subito. Cutrone? Lo sento come mia creatura, con lui abbiamo lavorato tanto sui movimenti offensivi: potrà essere il futuro della Nazionale. Donnarumma e Reina come Buffon e Szczesny: ogni grande squadra ha il dovere di portarsi a casa due grandi portieri".



Infine, sul futuro: "Oggi non c'è la possibilità di allenare la Nazionale ma, se capiterà l'occasione, dirò sicuramente sì. Io alla Juventus? No ha già Allegri che è ottimo e poi ho un altro anno di contratto al Siviglia e sto bene qui".