Shakhtar, Srna dopato: si autosospende

Il Napoli e la Champions non c'entrano nulla, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Dario Srna è risultato positivo a un controllo antidoping. A renderlo noto è stato lo Shakhtar Donetsk, il club dell'esterno croato. "Una sostanza proibita è stata riscontrata durante un esame extra-partita del 22 marzo 2017. Il giocatore non è attualmente squalificato, ma, dopo aver consultato il club, ha deciso di non giocare finché la questione non sarà risolta, in modo da concentrarsi nel preparare la propria difesa".



"Il club - si legge nel comunicato - rispetta e sostiene la decisione di Dario e crede che il giocatore possa chiarire tutto. Allo stesso tempo lo Shakhtar considera inaccettabile l'uso del doping nello sport e afferma nuovamente la propria idea di combattere il doping. Non possiamo commentare la vicenda nello specifico a causa del procedimento legale in corso"