Shakhtar Donetsk, Fonseca: "Se passiamo mi travesto da Zorro"

"Affrontiamo la squadra in testa alla serie A, sarà difficile ma scenderemo in campo per giocarcela al meglio e conquistare la qualificazione". E' sicuro di sé Paulo Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk cui domani basterebbe un punto al San Paolo per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.



Gli ucraini hanno nove punti in quattro partite e il tecnico portoghese ha in valigia il mantello e la maschera: "Ho promesso che se passiamo il turno di travesto da Zorro. Se accadesse manterrei la promessa nell'ultima partita. So che non ci credete, ma lo farò".



Il Napoli vuole però rovinargli la festa in maschera e Fonseca chiede il meglio alla squadra che dovrà rispondere colpo su colpo al tridente azzurro, diverso da quello della gara d'andata, quando Sarri schierò Milik al centro dell'attacco nel ko subito per 2-1: "La presenza di Mertens dall'inizio? I nostri principi difensivi non cambiano in funzione dell'avversario. Mertens è uno dei migliori attaccanti d'Europa in questo momento, ma resteremo fedeli al nostro stile di gioco. Non sono soddisfatto di come stiamo giocando in difesa nelle ultime gare: continuiamo ad essere primi in campionato e in corsa per la qualificazione in Champions, ma abbiamo l'obbligo di migliorarci".



Lo Shakhtar ha perso 2-1 l'ultima gara di campionato in casa contro l'Oleksandria, e Fonseca è alla caccia del riscatto al San Paolo: "Non difenderemo certo il pareggio, noi non rinneghiamo mai la nostra identità, contro qualsiasi rivale. A noi piace avere il pallone, dominare la gara, cercheremo di fare la stessa cosa ma sappiamo che contro il Napoli, in qualche momento dovremo adattarci al loro ottimo possesso. Se qualcuno pensa che siamo venuti qua per difendere il pareggio e conquistare il passaggio del turno sbaglia"