Sergio Ramos: "Salah e Karius? Ora verrà il raffreddore a Firmino"

Le ultime notizie su Karius, che avrebbe avuto una commozione cerebrale per colpa di una gomitata di Sergio Ramos durante la finale di Champions prima della doppia papera, hanno infastidito ulteriormente il difensore del Real Madrid, già accusato di aver provocato l'infortunio di Mohamed Salah. Così il giocatore ha replicato in modo ironico: "Manca solo che Firmino abbia avuto il raffreddore dopo la partita perchè una goccia del mio sudore è arrivata su di lui...".



Più seriamente, Ramos ha parlato dello scambio di messaggi con Salah: "Mi ha detto che stava bene. Avrebbe potuto giocare se avesse fatto un'iniezione per il secondo tempo, io a volte l'ho fatto - ha detto a Cuatro -. Ma quando Ramos fa una cosa del genere, si attacca di più. Non so se la gente ti guarda in modo diverso perché sei al Real Madrid da così tanto tempo. E vinci da così tanto tempo...".



"Non volevo parlare perché tutto è stato ingigantito. Ho guardato bene l'azione del contatto tra me e Salah: mi ha afferrato prima lui il braccio, io cado dall'altra parte. L'infortunio è successo all'altro braccio, hanno addirittura detto che gli ho fatto una presa di judo".