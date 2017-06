Seedorf: "Champions, Juve-Real Madrid sarà una finale noiosa"

"Sarà una finale italiana". Il bilancio di previsione di Clarence Seedorf sulla notte di Cardiff non è esattamente idilliaco: lui, una finale di Champions realmente tutta italiana, l'ha vissuta da giocatore a Manchester nel 2003 e avrà ricordi assai piacevoli visto come andò a finire con il successo ai rigori del suo Milan contro la Juve. "A Zidane non importa avere il possesso della palla - spiega Seedorf a Radio Due -, conosce bene la Juve, mi immagino una finale un po’ noiosa, molto tattica ma di grande tensione agonistica".



Seedorf spene comunque elogi per la Juve, anche se... "La Serie A è stata un campionato di alti e bassi, Roma e Napoli hanno perso punti stupidi facilitando la vita di una supersquadra. Tanti complimenti alla Juve che continua a macinare vittorie dopo tanti anni". A differenza delle milanesi: "Non so cosa porterà questa dirigenza cinese al Milan, la cosa buona è la concorrenza cinese tra Inter e Milan, le rivalità fanno sempre sperar bene, speriamo che le due società tornino al posto che gli compete per la loro storia. Investire significa non solo soldi, ma anche puntare sulle persone, sui progetti a lungo termine. Il tempo è un fattore fondamentale per costruire. Spero che si portino avanti delle idee, perseguendole per tanti anni e non solo per qualche mese".