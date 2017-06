Scontri a Siviglia: ultrà della Juventus accoltellato

A Siviglia, nella notte tra lunedì e martedì, un tifoso della Juventus è stato ferito a coltellate nel corso di uno scontro con degli ultras spagnoli. L'uomo, trasferito d'urgenza in ospedale, sarebbe in condizioni gravi. Altri due sostenitori bianconeri sarebbero stati feriti in modo lieve e medicati sul posto. Il fatto si è verificato nel bar El Papelón de Reyes Católicos, dove il gruppo di italiani stava bevendo qualcosa alla vigilia della sfida di Champions League tra Siviglia e Juve. All'improvviso circa quaranata ultras andalusi hanno fatto irruzione, aggredendo i nostri connazionali, all'urlo di "Hooligans Sevilla". Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

13:39 SIVIGLIA: "CONDANNIAMO QUANTO ACCADUTO"

Il Siviglia esprime la sua posizione in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: "Condanniamo energicamente i fatti di violenza che si sono verificati nella notte. Siamo disposti a fornire tutte le indicazioni possibili alle autorità che indagano per fare chiarezza sugli eventi e risalire alla verità. Verranno chieste alla polizia informazioni per individuare possibili tifosi abbonati. Questi presunti tifosi non rappresentano affatto i valori di tolleranza e rispetto del club. Avere lavorato con con il massimo sforzo per guadagnarsi un posto tra i grandi d'Europa e non può permettere che incidenti come questo vadano a ledere l'immagine di un club con più di 125 anni di storia. Chiediamo a tutti i tifosi e ai club organizzati di far fronte per condannare gli incidenti della notte".

11:48 TIFOSO OPERATO: CONDIZIONI SERIE, MA STABILI

Arrivano novità sulle condizioni del tifoso juventino ferito nel corso degli scontri causati dai tifosi del Siviglia. È un tifoso belga, di 25 anni, di origini italiane. Secondo fonti investigative torinesi, fa parte dei "Drughi del Belgio". Il ragazzo è sato operato nell'ospedale Virgen del Rocio e le sue condizioni sono considerate serie, ma stabili e in evoluzione favorevole. Il giovane ha riportato due ferite da taglio all'addome e a una gamba, probabilmente provocate da una bottiglia. Sono stati medicati in ospedale, e poi dimessi, anche altri due tifosi juventini che, secondo quanto appreso, non sono stati identificati.

11: 27 LA TESTIMONIANZA: "LANCIAVANO PIETRE NEL LOCALE"

Per fare chiarezza sull'accaduto, il nostro inviato Claudio Raimondi ha intervistato una testimone che ha vissuto in prima persona l'aggressione degli ultras del Siviglia quelli della Juventus: "I tifosi italiano stavano mangiando e bevendo tranquilli nel locale e all'improvviso sono entrati degli uomini incappucciati urlando. Gli hanno lanciato pietre addosso, ho avuto molta paura".

11:07 IL TEATRO DEGLI SCONTRI

Il quotidiano spagnolo As descrive il locale, dopo la furia ultrà, come un vero e proprio "campo di battaglia": sono volati sedie, tavoli e ombrelloni, poi sono cominciati le fughe e gli inseguimenti nei vicoli del centro storico, ripresi da un video pubblicato dal quotidiano spagnolo. Il gruppo di ultras spagnoli era armato di spranghe, mazze da baseball e bottiglie rotte. Venti giorni fa, nelle stesse strade, si erano verificati scontri per l'arrivo in città dei tifosi della Dinamo Zagabria. Le telecamere di Premium Sport sono entrate all'interno del pub dove sono stati assaliti i tifosi bianconeri.