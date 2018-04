Scontri a Liverpool, Malagò: "Dobbiamo crescere culturalmente"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato gli incidenti di Liverpool: "Il mio sdegno è assoluto, è stato un episodio inaccettabile. Dobbiamo entrare in questo ordine di idee. Bisogna uscire da questo contesto culturale che è provinciale".



"Questo episodio - ha aggiunto il capo dello sport italiano in una conferenza stampa -, questa serie di episodi che hanno contraddistinto quei momenti prima della partita e forse anche all'interno dello stadio, sono inaccettabili. Si tratta di usare ogni mezzo contro quelle persone che discreditano un'intera tifoseria, una squadra e anche il calcio italiano in una semifinale di Champions".



"La mentalità da grande squadra deve essere per i dirigenti - aggiunge - per la squadra e il suo allenatore, ma anche per i suoi tifosi. È un discorso ineludibile: puoi vincere tutte le partite che vuoi, ma poi resti una squadra di provincia". Sui rischi che corre la Roma: "L'Uefa non può non tenere conto delle responsabilità della società, a prescindere dal comportamento di pochi. Ma che vuole dire pochi? Pochi non possono essere un alibi. L'Uefa deve fare le sue valutazioni, ma è chiaro che se si aspetta la partita di ritorno per sperare che vada tutto bene siamo proprio alla follia: dovrebbe essere la normalità".