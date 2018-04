Scontri a Liverpool, i due tifosi della Roma rinviati a giudizio

I due tifosi della Roma arrestati dopo gli scontri ad Anfield sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di aggressione e lesioni gravi contro Sean Cox, ora in fin di vita. Fermati dopo la semifinale di Champions League, i due sono comparsi stamani davanti al giudice della South Sefton Magistrates Court, che ha notificato loro - tramite interprete - i capi d'imputazione. Per Sciusco, 29 anni, l'accusa è di "disordini violenti", per Lombardi, 20 anni, anche di "lesioni gravissime": è caduta quindi quella di tentato omicidio. Negata loro la libertà su cauzione, i due resteranno in carcere a Liverpool fino all'inizio del processo, il prossimo 24 maggio.

Questo per noi non è il momento di parlare di calcio.



Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia. Il suo recupero e la sicurezza di tutti i tifosi che assistono a una partita di calcio sono le uniche cose che contano adesso. pic.twitter.com/MwHyrV2ukT — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 aprile 2018

davanti agli inquirenti inglesi durante l'interrogatorio avvenuto nelle scorse ore affermando di non essere stati loro due gli autori del pestaggio di Sean Cox, di 53 anni. I due, in base a quanto riferisce il loro avvocato in Italia, Lorenzo Contucci, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in merito alle altre contestazioni.per risalire agli altri autori del pestaggio. Gli agenti dellastanno collaborando con la polizia inglese per identificare i responsabili e per capire, inoltre, chi ha esposto lo striscione "DDS con noi" che inneggiava a Daniele De Santis, condannato per la morte del tifoso napoletano Ciro Esposito.In vista della partita di ritorno sono attesi circa 5mila tifosi ospiti. Tra questi quasidovrebbero essere ultrà e dunque considerati a rischio. Il dispositivo di sicurezza punterà a controllare le frange più violente delle tifoserie per scongiurare eventuali vendette dopo i fatti di Liverpool. In campo per garantire la sicurezza in occasione della partita all'Olimpico dovrebbero essere impiegati oltredelle forze dell'ordine.