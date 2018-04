Scommette per sbaglio sulla Roma e vince 42 mila euro...

Scommettere per sbaglio sulla vittoria della Roma contro il Barcellona in Champions League e portare a casa 52.523 dollari (all'incirca 42.000 euro). Incredibile ma vero. L'agenzia giamaicana Justbet Sports Bet su Twitter ha reso noto che un cliente ha puntato (in una scommessa multipla da 1000 dollari) sui giallorossi per errore perché la sua intenzione era di giocare il successo dei blaugrana: il mancato cambio (era scaduto il tempo per effettuarlo) si è rivelato più che mai provvidenziale...

Talk about lucky! This customer bought a JustBet ticket and ACCIDENTALLY put Roma to win, he tried to cancel it, but missed the cancellation window and then... BOOM! FT: Roma 3- Barcelona 0 pic.twitter.com/8bJLdLKWzD