Scommette 44 euro sul 6-1 del Barcellona e ne vince 3000!

L'incredibile vittoria del Barcellona sul Psg ha mandato in estasi tutti i tifosi blaugrana ma uno in maniera particolare. Un supporter, come riporta il Mundo Deportivo, aveva infatti puntato 44 euro sul 6-1 della squadra di Luis Enrique. Questo risultato, al quale ben pochi (forse nessuno se non lo stesso Luis Enrique) credevano alla vigilia, era quotato a 67.



E invece 6-1 è stato e il tifoso ha portato a casa la bellezza di 2.948 euro...grazie alla superba prestazione del Barça ma anche a qualche indiscutibile dote da veggente...