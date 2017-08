Sarri: "Questo è un grande gruppo"

E' soddisfatto Maurizio Sarri quando si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria per 2-0 sul Nizza che ha qualificato il Napoli ai gironi di Champions League e dispensa complimenti per tutti: “Abbiamo fatto bene, questa è la nostra strada per arrivare a fare risultati - ha dichiarato il tecnico - Mentre se ci mettiamo a gestire le partite andiamo in difficoltà. Penso che la Champions sia il giusto premio per un gruppo che l’anno scorso ha fatto 86 punti: non ricordo a memoria di una squadra che arriva a 86 punti e non gioca la Champions l’anno dopo".

"Questo è un gruppo che ha grandi valori morali - continua Sarri - ha grande spirito di attaccamento alla maglia, non è stato necessario motivarli più di tanto: il merito è tutto loro. Stiamo cominciando a prendere coscienza dei limiti che abbiamo e solo così potremo colmarli: a volte rischiamo ancora di diventare leziosi, ma se riusciremo a mettere una pezza a queste piccole situazioni lo sapremo solo in futuro. Qualche difetto, però, ce l’abbiamo ancora e non sarà facile colmare il gap con le grandi. Se rigiocherei quella sfida contro il Real? Mi sa che sarebbe dura giocarcela anche adesso a vedere com’è il Real. Mercato? Se andrà via qualcuno, magari qualcuno arriverà: ora siamo al completo”.