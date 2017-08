Sarri: "Napoli sempre uguale, serve ferocia in difesa"

Il Napoli è alla vigilia della partita che apre ufficialmente la sua stagione ed è già la più importante: col Nizza gli azzurri si giocano l'accesso ai gironi di Champions. Ecco le parole di Maurizio Sarri a Premium Sport.



"Affrontiamo una squadra che ha già giocato quattro partite ufficiali, fisicamente sono davanti. L'importante è essere pronti mentalmente, ma anche questo non è semplice in questo momento della stagione: questa è la data e dobbiamo cercare di sfatare il tabù preliminari per le squadre italiane. Avrei preferito amichevoli più di ritmo, giocate in condizioni climatiche leggermente diverse".



"Il miglioramento è arrivare al nostro 100%, la mia sensazione è che questa squadra non l'abbia ancora espresso. Qualche margine l'abbiamo, se questo basti per essere una squadra di alto livello non lo sappiamo".



"L'eliminazione diretta prevede un'applicazione difensiva feroce e in questo noi non siamo sempre stati inappuntabili. Qualcosa regaliamo sempre. Tante squadre si sono rinforzate, noi siamo sempre gli stessi, speriamo che il lavoro valga più degli acquisti. A me sembra di essere a grandi linee lo stesso, spero che le esperienze mi abbiamo aggiunto qualcosa"



